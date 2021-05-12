Лжеминер из Крыма стал фигурантом уголовного дела

Симферополь, 12 мая. СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Крыма, который сообщил о ложном акте терроризма в одной из школ республики.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали мужчину, который в социальных сетях угрожал взорвать учебное заведение. Им оказался 25-летний безработный житель Красногвардейского района.

Сообщение о готовящемся вооруженном нападении на учебное заведение села Октябрьское мужчина разместил в социальных сетях 11 мая. На допросе подозреваемый признал свою вину и объяснил, что хотел проверить эффективность работы госорганов, сообщал ФАН.

В квартире подозреваемого силовики изъяли предметы, необходимые для следствия. Среди них — электронные носители, компьютер. Специалистам предстоит изучить переписку подозреваемого с другими пользователями.