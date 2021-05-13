Употребляйте в пищу морковь: косметолог поделилась секретом идеального загара

Жаркие дни начали радовать жителей городов России, из-за чего многие уже легли на полянку в ожидании идеального смуглого тела. Пришло время задуматься о безопасном загаре. Косметологи предупреждают: солнечные ванны — это не так безопасно, как все привыкли думать.

Корреспондент ФАН поговорил с косметологом Татьяной Егоровой, она рассказала, как добиться идеального загара, в какой период времени лучше загорать и какой крем использовать. А также объяснила, какая пища влияет на загар.

«Чтобы загар получился идеальным, достаточно просто не обгорать. Лучше всего загорать в утренние часы — с 7:00 до 11:00, а вечером можно с 17:00. Необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, лучше всего пятидесяткой (SPF 50. — Прим. ФАН), потому что от него загар будет ровный и продержится намного дольше, чем обычно», — рассказала собеседница агентства.

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Косметолог объяснила, что солнцезащитные средства нужно наносить равномерно, без каких-либо пятен, на любую кожу, как на смуглую, так и на светлую. А после загара необходимо использовать смягчающие средства, такие как пантенол.

«Если употреблять в пищу морковку, тогда загар будет лучше. Еще нужно пить много воды. Также акне становится меньше на солнышке за счет цитостатического действия ультрафиолета», — добавила эксперт.

В завершение Татьяна Егорова подчеркнула, что людям с витилиго, с острыми и онкозаболеваниями загорать противопоказано.

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