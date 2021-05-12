Договор России и Украины о сотрудничестве по туризму утратил силу

Москва, 12 мая. Действие межправительственного соглашения по взаимодействию в сфере туризма между Россией и Украиной прекращено. Информацию об этом подтвердили в МИД РФ.

Документ был подписан Правительством России и Кабинетом министров Украины. Дата заключения — 16 июля 1999 года. Спустя более двух десятков лет Киев принял решение выйти из договора. Соответствующее объявление власти сделали 31 марта.

Ранее в России предложили ограничить поездки граждан на отдых за границу. В ответ премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости инициативы, поскольку это может привести к сокращению конкурентоспособности. По его словам, для привлечения туристов отечественным агентствам следует улучшать качество предлагаемых услуг.