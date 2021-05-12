Австрийского канцлера подозревают в коррупции и даче ложных показаний

Вена, 12 мая. Прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) подозревает канцлера Австрии Себастьяна Курца в коррупции в связи с дачей ложных показаний, сообщили немецкие СМИ.

Помимо Курца, в список подозреваемых внесли главу австрийского кабмина Бернхарда Бонелли. Данное заявление связано с делом Ибицы, в результате которого в 2019 году произошел правительственный кризис. Австрийский канцлер уже сообщил о своей невиновности. Он не планирует уходить в отставку, даже если заведут уголовное дело, уточнили в материале.

Дело Ибицы — политический скандал в Австрии. Весной 2019 года была опубликована видеозапись, в которой бывший вице-канцлер государства Хайнц-Кристиан Штрахе якобы договаривался о вмешательстве в выборы 2017 года. Штрахе и все правительство во главе с Курцем ушли в отставку. Позже Себастьян Курц вновь занял пост канцлера.

Ранее власти Австрии предложили провести переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Вене.