Психолог объяснил, как определить готовность ребенка к отдыху в детском лагере

Москва, 12 мая. Существует четыре пункта, которые позволяют определить готовность ребенка отправиться на отдых в лагерь, рассказала детский психолог Яна Лейкина.

Ребенок готов к лагерю в том случае, если способен самостоятельно проводить время, а также лично решать некоторые бытовые вопросы. Второй аспект заключается в развитии социальных навыков, заметила Лейкина в комментарии «Радио 1».

Третий пункт подразумевает наличие навыка «говорить о себе положительно» — способность представиться и рассказать об увлечениях и сильных сторонах. Четвертый аспект напрямую связан с владением собственным телом, рассказала психолог.

«Важен момент контакта со своим телом. Хорошо, когда дети ходят в спортивные секции, когда они физически подготовлены к тому, чтобы находиться со сверстниками», — сообщила специалист.

Власти Московской области представили специальный портал, где собрана вся необходимая информация о детском отдыхе. Сведения доступны по электронному адресу camp.mosreg.ru, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.