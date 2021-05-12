Украину и Грузию пристыдили за жалобу на курс о России в Дублинском университете

Дублин, 12 мая. Посольства Украины и Грузии пожаловались на курс о России в Городском университете Дублина (DCU). В вузе назвали это беспрецедентным.

Диппредставительства Грузии и Украины написали совместное письмо на имя президента DCU Дайре Кеога (Daire Keogh), а также сотрудникам учебного заведения и ирландского МИД. В нем они пожаловались на курс «Россия и постсоветское пространство», который доступен для выбора студентам вуза. Украинские и грузинские дипломаты объявили, что в данном курсе содержатся «дезинформация и нарративы российской пропаганды».

Представители DCU назвали жалобу «удивительной» и приравняли письмо к попытке политического вмешательства. В официальном ответе университета отмечается, что подобные действия подрывают основополагающие принципы академической свободы. Вуз также напоминает, что преподавателем курса о России является профессор Доннака О"Бакхоин (Donnacha O Beachain), которого называют специалистом мирового уровня по постсоветскому пространству.

Президент ирландского вуза лично ответил Украине и Грузии письмами в их посольства. Он заявил, что ситуация «абсолютно беспрецедентна», и за четверть века его работы в университете ничего подобного не было. Профессор усмотрел в действиях посольств попытку создать дипломатическую проблему и напомнил, что в лучших вузах мира, в число которых входит DCU, не могут корректировать учебные программы в угоду конкретным странам.

Также на ситуацию отреагировал глава Института по разрешению международных конфликтов при DCU Джон Дойл. Он отметил, что посольства Украины и Грузии могли обратиться в университет либо написать в ведущие ирландские СМИ. Однако представители Киева и Тбилиси выбрали вариант прямых указаний главе вуза о преподавании. По словам Дойла, в западных демократиях такое поведение для послов не допускается, передает RTE.

Украина регулярно провоцирует международные скандалы в рамках антироссийской идеологии Киева после переворота 2014 года. Чаще всего поводом становятся признаки признания Крыма частью РФ. Официальные представители Украины регулярно обнаруживают карты с российским Крымом в западных атласах, после чего направляют жалобы, требования и претензии.