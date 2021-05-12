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Актер Геннадий Хазанов оценил брак Пугачевой и Галкина

  /   Обновлено: 12 мая 2021 17:32
Шоу-бизнес
Актер Геннадий Хазанов оценил брак Пугачевой и Галкина
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 мая. Известный артист Геннадий Хазанов признался, что безумно рад за Аллу Пугачеву и Максима Галкина, у которых неожиданно для всех сложился великолепный «дуэт по жизни».

Хазанов стал новым героем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В разговоре с Борисом Корчевниковым звезда эстрады вспомнил о начале своей карьеры и о дружбе с певицей Аллой Пугачевой. Оказалось, что Хазанов познакомился с будущей Примадонной еще во время учебы в училище циркового эстрадного искусства.

По словам артиста, Пугачева приезжала в учебное заведение «зарабатывать деньги» и была женщиной-концертмейстером. Будущие звезды сцены тогда быстро нашли общий язык и тесно общаются до сих пор. В интервью Хазанов даже хотел подшутить, что начал дружить с Примадонной еще до того, как родился ее пятый супруг, юморист Максим Галкин.

«С Аллой Борисовной мы вместе снимались в 1983 году в «Голубом огоньке». Мы были знакомы к тому моменту уже 16 лет. ...У нас с Аллой большой стаж дружбы. Хотел пошутить, что Галкин в 1983 году еще не родился. А потом подумал, что он все-таки уже появился на свет», — отметил артист.

Актер Геннадий Хазанов оценил брак Пугачевой и Галкина
instagram.com  / @maxgalkinru

Хазанов отметил, что над отношениями Пугачевой и Галкина много иронизировали. Разница в возрасте, которая у супругов составляет 27 лет, стала поводом для порой очень грубых шуток. Однако, по словам артиста, пара смогла все стойко выдержать и создать великолепный «дуэт по жизни».

«Про него много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети», — оценил брак Пугачевой и Галкина звезда эстрады.

Сам Геннадий Хазанов уже более 50 лет счастлив в браке с супругой Златой. В разговоре с Корчевниковым артист отметил, что не знает, как все эти годы его терпит жена, которой нужно вручить почетную награду — «за терпение».

галкин пугачева семья отношения хазанов
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