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Павел Дуров эмоционально высказался о трагедии в казанской школе

  /   Обновлено: 12 мая 2021 17:28
Шоу-бизнес
Павел Дуров эмоционально высказался о трагедии в казанской школе
instagram.com  /  @durov

Казань, 12 мая. Создатель соцсети Telegram Павел Дуров заявил, что обвинять его и модераторов мессенджера в трагедии, которая произошла в Казани, — это делать виновными третьих лиц.

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный стрелок ворвался в местную гимназии, жертвами атаки стали двое взрослых и семь детей. Известно, что стрелявший вел свой Telegram-канал, в котором призывал к насилию.

На Павла Дурова после трагедии посыпались обвинения в бездействии модераторов Telegram. Создатель мессенджера эмоционально отреагировал на подобные заявления и отметил, что нельзя в этой ситуации делать преждевременные выводы. По словам Дурова, администрация мессенджера действовала быстро и в течение часа после получения первых жалоб канал стрелка был заблокирован.

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — заявил создатель соцсети.

Дуров считает, что обвинять его и модераторов Telegram — это делать виновными в трагедии третьих лиц. Он уверен, что подобные угрозы всегда будут существовать, и полностью защитить детей от психически нестабильных людей невозможно.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах. Председатель СК России Александр Бастрыкин и другие сотрудники ведомства возложили цветы у народного мемориала около гимназии в Казани.

стрельба казань школа дуров telegram
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