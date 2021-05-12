Власти профинансируют модернизацию мусороперерабатывающих компаний

Москва, 12 мая. Модернизация мусороперерабатывающих предприятий в России будет профинансирована на сумму более 1 млрд рублей до конца текущего года.

Соответствующие сведения приводятся в финансово-экономическом обосновании субсидий Российского экологического оператора (РЭО), подготовленном по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, передает телеканал «360».

Обозначенная сумма будет необходима для возмещения организациям до 25% лизинга перерабатывающей техники и утилизации отходов. Дополнительные средства выделят на закупку новых мусоровозов, мусорных контейнеров и фандоматов.

Благодаря господдержке граждане меньше будут ощущать повышение тарифов. Новые меры помогут внедрить раздельный сбор мусора в регионах, а предприятия получат стимул для перехода на современные и экологически безопасные методы обработки и утилизации отходов, резюмировал глава РЭО Денис Буцаев.

Руководство «ЭкоИнтегратор» ранее приняло решение об освобождении участников и инвалидов Великой Отечественной войны от платы за вывоз ТКО-мусора до конца 2021 года.