Запад поставил Белоруссию перед выбором между участью Украины и слиянием с Россией

«Поезд» интеграции России и Белоруссии уже перешел с запасного пути на главный — и сейчас набирает скорость. К такому выводу пришел корреспондент ФАН, проанализировавший сближение Москвы и Минска.

Самый частый гость

9 мая пресс-служба президента Белоруссии объявила о том, что в ближайшее время состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она станет очередным раундом переговоров двух стран на высшем уровне.

Напомним, что предыдущий раунд имел место менее месяца тому назад, когда 18 апреля Минск посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а уже 22 апреля в Москву «нагрянул» президент Белоруссии. Фактически с начала 2021 года Лукашенко стал самым частым гостем Путина из числа руководителей иностранных государств. За этим явлением скрывается резко возросший темп интеграционных процессов двух постсоветских республик. При этом многие из этих процессов идут параллельно — и непублично.

Процесс интеграции России и Белоруссии имеет давнюю историю. С середины 1990-х он по большей части осуществлялся в рамках СНГ. Преимущественно — из-за возрастающих угроз со стороны НАТО — он шел в военно-политической сфере. Эта же сфера оставалась для руководства России главенствующей и далее, когда глобальные интеграционные процессы разворачивались уже под эгидой Таможенного союза и ЕАЭС.

При этом ради возможности выдвинуть на запад свои рубежи ПВО/ПРО, а также использовать расположенную на белорусской территории стационарную РЛС предупреждения о ракетном нападении «Волга», Россия, называя вещи своими именами, покупала декларативную лояльность Лукашенко, взамен раздавая белорусской стороне многочисленные экономические преференции. Белоруссия получала доступ к огромному внутреннему рынку нашей страны плюс крайне низкие (для суверенной страны) цены на энергоносители, реэкспорт которых даже стал основной долей доходной части бюджета РБ.

Этот status quo стал меняться после украинского Евромайдана, воссоединения Крыма с РФ и введения Западом антироссийских санкций, что побудило Москву начать внутреннюю мобилизацию и консолидацию ресурсов.

В свою очередь, за 1990-е и начало 2000-х президент Белоруссии, по сути, привык к «паразитирующей» роли в отношениях с Москвой. Декларативно объявляя верность России, Лукашенко в русле своей «богатовекторности» пытался одновременно усидеть на двух и даже более стульях. Рано или поздно это должно было привести к кризису отношений Минска и Москвы.

Такой кризис разразился в 2018-2019 годах, когда послом России в РБ, а также специальным представителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией был Михаил Бабич, попытавшийся провести ревизию исполнения Лукашенко своих обязательств. Тут-то и вскрылись многочисленные нарушения с белорусской стороны, включая контрабанду, закрытие собственных рынков для наших товаров и полное отсутствие какого-либо прогресса в плане политической интеграции.

Более того, оказалось, что начиная с 2014 года Лукашенко, потворствуя радикальным силам внутри собственной страны, развязал националистическую кампанию. Видимо, белорусский лидер рассчитывал действовать по лекалам Петра Порошенко и добиться статуса удобной фигуры для США и ЕС. Но не вышло. Политический кризис в РБ и масштабные уличные протесты по итогам президентских выборов показали, что Лукашенко был и остается для Запада парией.

Единственной страной, которая не только оказала поддержку загнанному в угол президенту РБ, но и объявила о соблюдении своих союзнических обязательств по отношению к Минску, оказалась Россия. Руководство РФ организовало массированную экономическую помощь белорусам и, что называется, в лоб предупредило страны НАТО о своей готовности пресекать их дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию в стране-союзнике. Тем самым Москва гарантировала Белоруссии сохранение ее суверенитета.

Разумеется, теперь в ответ на спасение Лукашенко Россия ожидает от него более активных шагов в направлении дальнейшей интеграции.

Федеральное агентство новостей /

Спасибо Западу за санкции

На самом деле, особого исторического выбора у Белоруссии не было и нет. Часть своего суверенитета она уже отдала России за гарантии безопасности и социально-экономическую стабильность, которые Минск сам по себе не мог обеспечить. Пример соседа — Украины — остается яркой иллюстрацией последствий ошибочного выбора «пути в Европу».

В отношении президента Белоруссии у руководства России давно нет никаких иллюзий. Будучи когда-то эффективным руководителем, Лукашенко нынче превратился в весьма одиозную фигуру, наглядно продемонстрировавшую, к чему может привести заигрывание с дьяволом (или — с Западом, кому как удобнее).

В итоге интеграционные процессы оказались сильнее политического эгоизма руководителя РБ, и Лукашенко сейчас приходится продолжать сближение с Москвой. Причем вопрос о пролонгации пребывания «бацьки» на посту президента Белоруссии уже не стоит. Сейчас куда актуальнее другие вопросы — кто придет на смену Лукашенко и какой будет новая, обновленная политическая модель Белоруссии.

В целом, интеграция России с Белоруссией стала частью общей картины конкуренции глобальных союзов, прежде всего Соединенных Штатов и их союзников, практикующих агрессивную модель поглощения, и альянса РФ—КНР, которые в связке оказались эффективным геополитическим союзом, способным сохранять и защищать своих партнеров. В отношении Белоруссии эта модель сработала вполне эффективно.

Во многом причиной взрывного увеличения темпа интеграции РФ и РБ стал сам коллективный Запад, открыто поддерживающий на постсоветском пространстве политическую оппозицию, в том числе радикальную ее часть. Для белорусского лидера явно оказались шоком планы его свержения, включающие физическую ликвидацию — планы, которым помешали спецслужбы России.

Не в первый раз, к слову, РФ спасает своих партнеров, действуя на опережение и срывая агрессивные планы. Это уже было в Сирии, Венесуэле, частично в Иране, а теперь и в Белоруссии. По сути дела, процессы интеграции РФ и РБ стали планами мобилизации и сосредоточения двух стран во избежание потенциальных угроз, в том числе военных. Попытка госпереворота в Минске стала детонатором этих процессов.

Разумеется, не последнюю роль в ускорении интеграционных процессов играет режим западных санкций в отношении РБ, который получил резкое усиление после президентских выборов в этой стране. Между прочим, 10 мая верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС активно работает над четвертым (!) по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован уже в ближайшие недели. Без сомнения, такой шаг Брюсселя придаст дополнительный импульс уже запущенным российско-белорусским интеграционным процессам.

Таким образом, можно только поблагодарить Евросоюз и США, которые, усиливая режим санкций в отношении Белоруссии, неизменно демонстрируют лишь «кнут», совсем позабыв о «прянике». Они не дали Белоруссии никакого альтернативного плана развития. Единственная перспектива, которую Запад предложил РБ, это, по сути, капитуляция и «украинский трек», то есть внешнее управление, лавинообразная коррупция и обнищание населения, плюс распродажа экономики международным ТНК.

Несмотря на всю его «богатовекторность», Лукашенко оказался поставлен в положение очевидного выбора. Причем этот выбор был не в пользу Запада.

ФБА «Экономика сегодня» /

Попытки уклониться самоубийственны

По итогам своего апрельского визита в Минск премьер-министр РФ Мишустин заявил, что экономический блок интеграции наконец-то согласован двумя сторонами. Вопрос политической интеграции, который вмещает в себя множество сложных процессов, будет решаться на высшем уровне.

Системной проблемой выступает институциональная слабость политической системы Белоруссии — отсутствие партий и традиции парламентаризма, прямых и свободных выборов. Этот вопрос придется решаться постепенно, без резких движений, чтобы не травмировать белорусское общество, и так болезненно переживающее высокий уровень насилия со стороны власти во время подавления уличных беспорядков. Данная работа будет вестись уже со следующим президентом Белоруссии, чтобы избавиться от рисков отрицательной репутации Лукашенко.

Ключевой задачей в настоящий момент выступает согласование в Белоруссии процедуры транзита власти и следующих выборов. Лукашенко, конечно, напугали планы его физической ликвидации заговорщиками, что поумерило его амбиции. Действующему президенту Белоруссии стало ясно, что со стороны Запада никакие джентльменские правила политики уже не действуют (точнее, они действуют в одну сторону), и гарантии безопасности ему может дать только Россия.

Такие гарантии безопасности Александр Григорьевич получил — взамен на проведение процедуры транзита власти и реализации необходимых политических реформ. Скорее всего, попытки «бацьки» уклониться от выполнения принятых на себя обязательств будут для него самоубийственны. Об этом прямо никто не заявляет, но, исходя из политической конъюнктуры, это вполне очевидно.

Итак, в силу открытой конфронтации Москвы и Минска с Западом, интеграция воспринимается руководством двух стран как процесс мобилизационный и закрытый. Однако это не мешает нам сделать ряд предположений.

Первое, что придется сделать, это создать антикризисную модель для безопасной процедуры транзита власти в РБ. Частично это уже сделано указом «О защите суверенитета и конституционного строя», который Лукашенко подписал 9 мая.

Второе — следует согласовать кадровый резерв новых лиц, которые составят основу нового правительства РБ — уже без Лукашенко, но включая основных кандидатов на его пост.

Третье — подготовить модель общественно-политической интеграции, которая скорее всего будут реализована на базе парламентской традиции — при следующем президенте Белоруссии.

ФБА «Экономика сегодня» /

Это хорошо и правильно

Перейдем к выводам.

РФ и РБ выступают взаимными локомотивами развития в обоюдном процессе сближения. Белоруссия имеет критически низкий уровень развития политической системы, что напрямую увязано с будущим страны. России же, похоже, предстоит обновить собственную систему парламентаризма, чтобы реализовать легитимную, демократическую процедуру интеграции. Хотя бы потому что имеющаяся на данный момент система не предусматривает какого-либо включения в нее белорусского элемента.

Большинство населения обеих стран заинтересованы в сближении, так что для реализации их свободного выбора необходимо создание, обновление и запуск необходимых политических институтов и процедур.

Руководство России до необходимого момента будет избегать громких символических актов интеграции, делая этот процесс максимально незаметным и плавным. Это также будет обусловлено желанием Москвы и Минска не спровоцировать радикальные силы внутри Белоруссии и за ее пределами.

Главным символическим актом, символизирующим начало процедуры интеграции, станет отставка Лукашенко и проведение в Белоруссии президентских выборов. Именно это — проведение выборов демократическим путем — выступает главным обязательством «бацьки» в полученных им гарантиях безопасности.

Повторимся: исторических альтернатив интеграции России и Белоруссии нет. Проект Светланы Тихановской закончен — он тихо угаснет в ближайшее время, как это произошло с проектом Хуана Гуайдо в Венесуэле. Европа молчаливо согласится с таким развитием событий.

В конце концов, той же Германии, например, важно сохранить устойчивые торговые коммуникации с Россией и транзит, идущий через российскую территорию. Эти коммуникации и транзит также идут, во многом, и через территорию РБ. Более того, масштабы торговых коммуникаций и транзита, связывающие РФ и ФРГ и при этом проходящие через Белоруссию, будут только расти за счет отказа Москвы от транзита через территорию Украины.

Таким образом, «поезд» интеграции РФ и РБ уже перешел с запасного пути на главный. Сейчас он набирает скорость. Это хорошо, и это правильно. Может быть, с точки зрения «бацьки» это и не совсем так, но с точки зрения взаимных интересов двух стран и братских народов выгоды интеграции очевидны.