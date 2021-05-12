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Защитник сборной Нидерландов ван Дейк не сыграет на Евро-2020

Спорт
Защитник сборной Нидерландов ван Дейк не сыграет на Евро-2020
Global Look Press  /  Stefano Nicoli

Амстердам, 12 мая. Игрок английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов пропустит чемпионат Европы по футболу, который пройдет летом этого года.

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала заявление защитника Вирджила ван Дейка, который сообщил, что не сыграет на предстоящем Евро-2020. Он констатировал, что не примет участия в турнире из-за полученной в октябре прошлого года травмы крестообразных связок колена.

«Я принял решение, которое должен был принять. Посчитал, что будет правильно не поехать на Евро и приступить к заключительной фазе восстановления во время межсезонья. Я сфокусирован на возвращении в строй к предсезонной подготовке», — отметил ван Дейк.

Защитник сборной Нидерландов добавил, что принять решение об отказе от участия в Евро-2020 ему было крайне непросто. Повреждение ван Дейк получил в матче против «Эвертона».

Ранее РФС опубликовал расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. В список вошли 30 футболистов, в том числе игроки, выступающие за рубежом.

футбол нидерланды евро-2020 ван Дейк
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