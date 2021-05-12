Саитгареев получил должность замминистра здравоохранения Подмосковья

Москва, 12 мая. Глава Московской области Андрей Воробьев утвердил назначение первого заместителя главы министерства здравоохранения региона, сообщают СМИ.

Место замруководителя ведомства было вакантным с июня 2020 года. Должность досталась бывшему главе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслану Саитгарееву, пишет издание «Вести Подмосковья».

Новый сотрудник регионального министерства родился в 1983 году. Он получил образование в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев ранее анонсировал ускоренное возведение медицинских объектов.