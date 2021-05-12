Солонников назвал успехом Беглова социальные программы Петербурга во время пандемии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФАН назвал успехом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова реализацию городских социальных программ во время пандемии. По словам эксперта, Беглову удалось добиться того, что Северная столица становится по-настоящему социальным городом. По мнению политолога, хотя впереди еще много работы, на данном этапе губернатор сумел добиться впечатляющих успехов.

«Петербург действительно постепенно становится социальным городом, — отметил Дмитрий Солонников в комментарии ФАН. — Бюджет в этой сфере постоянно увеличивается. И даже, когда возникает необходимость оптимизации определенных сфер, именно социальные статьи бюджета оказываются защищенными, по ним не происходит секвестрирование».

Эту политику губернатор Петербурга вполне успешно проводит уже несколько лет, отметил эксперт.

«Именно социальные статьи бюджета являются самыми устойчивыми, что помогает реализовывать в Петербурге многие важные для горожан программы. Так что проект социального города реализуется, и каждый год этому уделяется особое внимание. Особенно это было заметно во время пандемии в 2020 году, когда незащищенные слои населения имели возможность получить поддержку не только от государства, но и от городских властей. Это было реализовано в 2020 году и нет никаких оснований полагать, что в дальнейшем будет как-то по-другому. Так что я уверен, что превращение Петербурга в социальный город продолжится», — резюмировал Дмитрий Солонников.

Невские Новости / Юлия Медведева

Напомним, Александр Беглов 12 мая выступил в Законодательном собрании Петербурга с ежегодным отчетом. Он подробно рассказал о работе городского правительства в прошлом году. По словам губернатора, город достойно справился с пандемией, а социальные вопросы продолжали успешно решаться.

Губернатор отметил, что социальный город — это в том числе модернизация медицинской сферы, которую панируется к 2022 году полностью перевести в цифровой формат. Это запланированное строительство 84-х детских садов и 95-ти школ. Это ремонт школьных зданий в историческом центре и создание там более комфортных условий для учащихся. Это ежемесячная надбавка по пять тысяч рублей кураторам колледжей, чтобы они не чувствовали себя обделенными по сравнению с учителями, получающими такую же доплату за классное руководство. Это и другие важнейшие городские проекты в социальной сфере.

Также Александр Беглов в среду возложил цветы к зданию представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленобласти в память о погибших в Казани в результате стрельбы. Петербургский градоначальник выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.