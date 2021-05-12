Ярмольник и Алферова пришли проводить Владимира Качана в последний путь

Москва, 12 мая. Актер и телеведущий Леонид Ярмольник и актриса Ирина Алферова посетили траурную церемонию, чтобы попрощаться с артистом, музыкантом и писателем Владимиром Качаном.

Друзья и коллеги Качана пришли в театр «Школа современной пьесы», чтобы проводить его в последний путь. Этому учреждению артист отдал 30 лет жизни.

Гроб с телом музыканта поставили на сцене, а позади разместился экран с его снимками. Ярмольник и Алферова выходили к микрофону, чтобы попрощаться с Качаном. После траурной церемонии в театре гроб с телом артиста доставят на Троекуровское кладбище, сообщает Пятый канал.

Владимир Качан скончался 7 мая на 74-м году жизни. К смерти артиста привели осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Друживший с музыкантом актер Александр Галибин на церемонии прощания с покойным вспомнил матерные частушки.