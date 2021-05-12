Американская певица Тейлор Свифт удостоена премии Brits Global Icon Award

Лондон, 12 мая. Певица Тейлор Свифт стала первой американкой, которая получила престижную премию в области популярной музыки в Великобритании Brit Awards. Церемония награждения прошла 10 мая.

В Лондоне состоялось вручение главной британской премии в области популярной музыки. Тейлор Свифт удостоилась почетной премии Global Icon Award, которая вручается «в знак признания огромного влияния на музыку во всем мире».

Американская исполнительница стала первой женщиной, а также первым небританским артистом, удостоенным этой чести. До Тейлор Свифт эту награду получили только Элтон Джон, Дэвид Боуи и Робби Уильямс.

Во время пандемии Тейлор Свифт выпустила два альбома — Folklore в июле и Evermore — в декабре. Folklore был назван альбомом года на «Грэмми» в Лос-Анджелесе. После успеха двух пластинок американская певица возглавила британские чарты с перезаписанной композицией Fearless.

«Мы не только будем отмечать блестящую музыку и артистов, которые помогли нам преодолеть пандемию, но и надеемся, что это откроет путь для возвращения живой музыки, по которой фанаты и артисты скучали», — прокомментировал награждение Свифт генеральный директор BRIT Awards Джефф Тейлор.

В номинации «Лучшая британская сольная исполнительница» победила поп-исполнительница Дуа Липа. Премии в этой категории она удостоилась во второй раз. Также звезда была награждена в номинации за свой альбом Future Nostalgia.