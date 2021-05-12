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Эпидемиолог Гундаров призвал соблюдать правила ношения масок в общественных местах

Общество
Эпидемиолог Гундаров призвал соблюдать правила ношения масок в общественных местах
Федеральное агентство новостей  / 

Игорь Гундаров, советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, прокомментировал последние данные Роспотребнадзора о заболеваемости коронавирусом в России.

«Единственным критерием оценки опасности до сих пор является смертность от пневмонии, потому что коронавирус проявляется через нее. С начала прошлого года были данные по пневмонии, они показывали, что число смертей от нее в пределах допустимого. С мая эти данные перестали публиковать, потому что уровень смертности по сравнению с прошлым годом не изменился. По данным Роспотребнадзора, пороги не превышены, в стране сохраняется нормальная эпидемиологическая ситуация», — сообщил специалист.

Врач считает, что масочный режим при неправильном соблюдении, к сожалению, не дает достаточного результата. Поэтому важно носить медицинские маски правильно, добавил он.

«Тут ведь нужно еще помнить, что маску нужно менять каждые два часа. А у нас все покупают одну маску и носят ее полгода. В магазине надели — на улице сняли», — сказал Гундаров.

Эпидемиолог Гундаров призвал соблюдать правила ношения масок в общественных местах
pixabay.com  / 

Эпидемиолог обратил внимание, что поддаваться панике, читая информацию о третьей волне коронавируса, не нужно. По его данным, ежемесячно от пневмонии в России умирает больше двух тысяч человек, но далеко не всегда эту пневмонию вызывает COVID-19.

«Как коронавирус связан с другими заболеваниями, нужно выяснять с помощью научных исследований. То, что сейчас мы имеем, — да, нужно быть осторожными. Да, заболевание есть, есть пневмония, есть смерти. Нужно быть аккуратнее, мыть руки регулярно, если заболели — остаться дома, надеть маску, обильное питье и постельный режим», — поделился рекомендациями врач.

О важности мытья рук в пандемию COVID-19 россиянам ранее напоминал и Роспотребнадзор. Люди, которые уделяют максимальное внимание гигиене рук, защищают себя и своих близких от различного рода инфекционных заболеваний, заявили в ведомстве.

роспотребнадзор коронавирус масочный режим
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