Казанского стрелка привезли в суд для избрания меры пресечения

Казань, 12 мая. Правоохранители под конвоем доставили казанца Ильназа Галявиева в Советский районный суд, сообщил корреспондент ФАН.

Обвиняемого в массовом убийстве привезли на заседание для избрания меры пресечения. Следственный комитет направил ходатайство об аресте Галявиева.

По версии правоохранителей, 11 мая фигурант вооружился дробовиком и пришел в гимназию №175. Обвиняемый стал расстреливать детей, которых пытались спасти учителя. Жертвами бойни стали семь подростков и двое взрослых.

По месту жительства стрелка был проведен обыск. Правоохранители изъяли дома у Галявиева компоненты для приготовления взрывного устройства, сообщал ФАН.