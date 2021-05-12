Спецборт МЧС с девятью пострадавшими при стрельбе в школе приземлился в Подмосковье

Казань, 12 мая. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Казани в Москву с девятью пострадавшими на борту. Пятеро из них — дети.

Воздушное судно совершило посадку в подмосковном Жуковском. Самолет оснащен специальными медицинскими модулями, которые дают возможность контролировать состояние пациентов. Медики отряда «Центроспас» МЧС России сопровождают потерпевших.

Ранее из Москвы в Казань прибыл спецборт с группой психологов, которые работают с родственниками погибших и пострадавших детей.

Трагедия произошла 11 мая. Полиция задержала 19-летнего стрелка. Он стал фигурантом уголовного дела о массовом убийстве. Ему грозит пожизненный срок. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что у преступника выявлено заболевание мозга.