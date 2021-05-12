Суд оставил в силе победу Пригожина над Соболь

Москва, 12 мая. Мосгорсуд оставил в силе ранее принятое решение Тверского районного суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина к стороннице блогера Алексея Навального Любови Соболь.

Соратница Навального проигнорировала судебное заседание по ее апелляционной жалобе на решение Тверского суда от 10 ноября 2020 года.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», Соболь в очередной раз не явилась на слушания, несмотря на всяческие попытки судебного органа уведомить ее о процессах. Соболь также предоставляли возможность участвовать в разбирательствах в любой приемлемой форме. Более того, ранее заседание было перенесено по просьбе ответчика. В связи с указанными выше факторами суд посчитал, что рассмотреть апелляционную жалобу Соболь можно по существу без ее присутствия.

«По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Тверской районный суд 10 ноября прошлого года удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебный орган обязал Соболь и телеканал «Царьград» удалить с цифровых ресурсов порочащие истца высказывания, подготовить видеоопровержение недостоверных материалов и обнародовать их на сайте канала.