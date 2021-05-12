Александр Баунов объяснил, почему Навальный не завоевал доверие россиян

Москва, 12 мая. Россияне не доверяют осужденному Алексею Навальному из-за отсутствия опыта работы в исполнительной власти у блогера. Об этом заявил главный редактор Карнеги.ru Александр Баунов.

По словам эксперта, Навального стали узнавать только после инцидента с так называемым отравлением. Тогда о блогере начали говорить на телевидении. Однако рейтинг противника власти не был высоким. Россияне не доверяли тому, что он делает.

«Положительный рейтинг, то есть рейтинг «нам нравится, что он говорит», у него действительно не такой высокий. И тем более «нам нравится, что он делает», — сказал Баунов.

Главред подчеркнул, что граждане страны не станут испытывать доверия к человеку, который не имеет опыта работы в государственных структурах. Люди уверены, что власть делает, а остальные говорят, передает «ПолитЭксперт».

Как стало известно ранее, вернувшая статус «узника совести» Навальному Amnesty International поставила под вопрос свою независимость.