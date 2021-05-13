Налоговые льготы и компенсация по ЖКХ помогут компенсировать низкие зарплаты

Минимальный размер оплаты труда с 2021 в России составляет около 12,5 тысяч рублей. Для работодателя столь незначительная стоимость услуг работника даже выгодна, но для рядового гражданина — эта сумма слишком мала, поскольку львиную ее долю съедает «коммуналка», транспортные расходы и траты на товары первой необходимости. К тому же зачастую такую маленькую зарплату получают люди необходимых обществу профессий, из-за чего престиж специальностей падает и возникает дефицит кадров. Представители каких отраслей получают маленькую заработную плату? Можно ли как-то иначе компенсировать недостаточную оплату труда? И как привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям? На эти вопросы ответил координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Одной из малооплачиваемых специальностей является профессия медсестры. Но пандемия в этом случае внесла свои позитивные изменения, признал Дмитрий Панов. По его словам, несмотря на низкую заработную плату, это все же престижная работа. При этом нагрузка, которая легла на средний медперсонал в разгар эпидемии коронавируса, была оценена по достоинству: медсестры получили компенсации и прибавки к зарплате.

«Сейчас нужно внимательнее смотреть, что происходит, потому что у нас есть действительно недооцененные профессии. На мой взгляд, врачи, медсестры, дворники и участковые — это ключевые профессии, у представителей которых недостаточная заработная плата», — сказал он.

Панов признал: кардинально изменить размер заработной платы для низкооплачиваемых специальностей сейчас сложно, но небольшой размер МРОТ можно попытаться компенсировать. Представитель «Деловой России» предложил ввести льготы и компенсации для людей, получающих зарплату ниже среднего уровня.

«Увеличить зарплату сейчас, поле пандемии, сложно. Но можно рассмотреть другие меры поддержки. Они могут быть косвенными, например приобретение жилья с нулевым взносом. Очевидно, что для таких категорий работников должна быть пониженная ставка по ипотеке, льготы на проезд, услуги ЖКХ, полис ДМС и земельный налог. Также может быть предоставлена возможность отпуска на более продолжительный период и билеты по льготной цене», — считает Панов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Участник брифинга считает, что можно помочь и семьям работников низкооплачиваемых специальностей. В частности, дети из таких семей должны получать бесплатное образование, школьную форму и дополнительные подарки к таким праздникам, как Новый год и Первое сентября. Он уточнил, что необязательно оказывать все меры разом — их можно комбинировать, как это делается в некоторых госкорпорациях. Это, по его мнению, повысит престиж профессий и улучшит финансовое положение граждан.

В ходе обсуждения Дмитрий Панов обозначил еще одну проблему: выпускники высших учебных заведений не могут должным образом воспользоваться своим дипломом и капитализировать полученные знания.

«Важно, чтобы студенты проходили практику. Они должны понимать, что необходимо оттачивать навыки», — сказал он.

Предприятию в таком случае не надо тратить время и средства на обучение работника. Эти деньги руководство может пустить на повышение заработной платы сотрудника. Таким образом сохраняется баланс, что выгодно и молодому специалисту, и работодателю, заключил Дмитрий Панов.