Ведущий «Модного приговора» призвал женщин брать пример с Ляйсан Утяшевой

Москва, 12 мая. Историк моды Александр Васильев рассыпался в комплиментах прославленной гимнастке Ляйсан Утяшевой. Ведущий «Модного приговора» похвалил стиль спортсменки и ее точенную фигуру.

По словам Васильева, он виделся с Утяшевой лишь однажды: на презентации нового автомобиля представительского класса. Однако за эту которую встречу гимнастке удалось произвести на историка моды положительное впечатление. Ведущего «Модного приговора» поразила стройность и яркая восточная внешность Ляйсан Утяшевой.

«У нее великолепные ноги, красивая фигура, роскошные волосы, фотогеничная внешность. Камера ее любит, и она отвечает ей взаимностью. Ее абсолютно нельзя ни в чем упрекнуть», — похвалил спортсменку Александр Васильев.

Историк моды отметил невероятное трудолюбие Утяшевой, благодаря которому она добилась высот не только в спорте, но и на телевидении. Особенное внимание Васильев обратил на гардероб гимнастки.

Будучи замужней женщиной — спортсменка счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей — она не одевается как женщина в поиске, хотя в образах умело подчеркивает свои лучшие стороны. Ведущий «Модного приговора» призвал всех представительниц прекрасного пола брать пример с Утяшевой.

«Гардероб Ляйсан отличается звездностью и особым стилем. Причем все наряды имеют геометрические очертания, она не носит ничего цветастого, пестрого, предпочитает однотонные вещи. Дамы, берите пример. И если завидуете, то делайте это молча», — подметил Васильев в своей колонке на портале 7days.

Недавно Васильев вместе со стилистами «Модного приговора» преобразил 94-летнюю Генриетту Тимофеевну Кауркину — ветерана Великой Отечественной войны.