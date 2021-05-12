Жителей Словакии начнут прививать "Спутником V" в июне

Братислава, 12 мая. Жители Словакии уже с начала июня самостоятельно смогут выбрать, какой именно вакциной они хотят сделать прививки от COVID-19, заявил глава минздрава страны Владимир Ленгварский.

В данный момент страна ожидает получения согласия на использование разработанной в РФ вакцины "Спутник V". Уже в начале июня жители страны смогут выбирать, каким именно препаратом они хотят привиться. Среди них будут как одобренные для использования, так и незарегистрированные, добавил он.

Россия готова обеспечить поставки препарата от коронавируса «Спутник V» в Турцию, заявил глава РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ближайшее время в Москву приедет делегация для обсуждения поставок российской вакцины.