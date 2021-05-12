«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Страшно-2021»: всем на всех наплевать?

Александр Малькевич высказал свое мнение по поводу происшествия в казанской школе. Он предположил, что нас ждет принятие массы законов и инициатив, денежные средства в больших масштабах пойдут на укрепление охраны в школах, огораживание территорий учебных учреждений и тому подобные меры.

Но будет ли этого достаточно, и это ли главное? Достаточно ли мы знаем своих детей и то, что происходит с ними в реальной жизни и в киберпространстве? Есть ли время у учителей, заваленных бумажной работой, обращать внимание на своих учеников? Как человек с неокрепшей психикой может приобрести оружие, и обратим ли мы на него внимание на улице? Этими и другими вопросами задается ведущий Александр Малькевич в программе «На минуточку».