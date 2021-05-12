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Скандал с модернизацией германских танков подорвал репутацию Польши в ФРГ

Армия
Скандал с модернизацией германских танков подорвал репутацию Польши в ФРГ
wikipedia.org

Варшава, 12 мая. Скандал разразился в Министерстве обороны Польши, связанный с модернизацией немецких танков Leopard и разглашения секретных сведений о военной технике.

Согласно сведениям профсоюза, документация была переведена третьими лицами, по непомерной цене. Так, за описание компания получила около 200 миллионов рублей, что не соответствует реалиям нынешнего рынка. Однако рабочих возмутила не только сумма, но и факт технического перевода сведений о танке сторонней организацией.

Германские боевые бронированные машины были доставлены в республику на основании международных соглашений между правительствами ФРГ и Польши. Модернизацией занимался завод Bumar-Labedy, который входит в концерн Polish Armaments Group.

Руководители предприятия не имели согласия инспекции по вооружения Минобороны Польши, являющейся владельцем документов, подчеркнула председатель профсоюза электромашиностроителей Анджей Сыпек.

По словам генерала Мирослава Ружаньского, который служил один год начальником Генерального штаба Министерства обороны страны, ситуация сильно ударила по имиджу Польши в масштабе НАТО.

Он отметил, что танки Leopard 2PL имеют стратегическое значение не только для поляков, но и всех членов НАТО. Поэтому рассуждая в контексте незаконного распространения секретных военных сведений, можно, по его мнению, предположить, что утечка информации произошла в пользу «восточного народа».

Ранее ФАН сообщил, почему Польша не сможет отказаться от российского газа. По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, польские власти закрывают потребности в голубом топливе благодаря газовому экспорту и низкой цене на него.

польша скандал танк
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