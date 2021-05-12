Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга задолго до нападения на школу

Казань, 12 мая. Сотрудники СК в ходе расследования дела о стрельбе в казанской школе выяснили подробности о здоровье обвиняемого в нападении. Врачи выявили у него недуг в прошлом году.

Правоохранители выяснили, что у Ильназа Галявиева с начала года фиксировали приступы агрессии и вспыльчивость. Это замечали его родные. Сам стрелок еще в прошлом году обращался к медикам и жаловался на сильные головные боли.

Специалисты одной из больниц выявили у него заболевание головного мозга. Следователи также отмечали у задержанного приступы невменяемости, что не позволяет работать с обвиняемым.

В СК считают, что вооруженный дробовиком Галявиев зашел в гимназию, где когда-то учился. Злоумышленник открыл огонь по школьникам. Детей пытались спасти учителя. Жертвами стали семь подростков и двое взрослых, сообщал ФАН.