НАТО подтвердила дату и формат проведения саммита Альянса

Брюссель, 12 мая. Впервые с начала глобальной пандемии COVID-19 встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в очном формате, она пройдет 14 июня в Брюсселе.

Информацию об этом распространила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Встреча глав государств и правительств НАТО состоится в понедельник, 14 июня 2021 года, в Брюсселе, Бельгия», — сказано в опубликованном релизе.

Председательствовать на очном саммите Альянса будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметили представители военно-политического блока.

Ранее стало известно, почему США не заинтересованы в интеграции Украины в НАТО и намерены "вечно дразнить Киев" перспективой вступления в Альянс.