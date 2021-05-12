В «Деловой России» рассказали, каким профессиям нужны новые льготы

Санкт-Петербург, 12 мая. Координатор по СЗФО общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» предложил ввести новые льготы для людей, работающих в медицине.

«Врачи, медсестры — крайне востребованные профессии на сегодняшний день — должны оплачиваться должным образом, находиться в почете и стимулировать людей получать медицинское образование. Нужно рассмотреть другие меры поддержки — например, приобретение жилья для определенных профессий сделать с нулевым первым взносом. Вместе с этим должна быть пониженная ставка процента по ипотеке. Одновременно с этим должны быть льготы на проезд, ЖКХ, ДМС. Должна быть предоставлена возможность на продолжительный период отдыха. Билеты тоже должны быть по льготной цене», — рассказал он.

Панов отметил, что дети таких работников должны получать образование бесплатно — как в школе, так и университете.

«Все это можно комбинировать, чтобы повысить мотивацию. В нашу организацию входит достаточно большое количество депутатов, в том числе и Государственной думы, и входит сенатор от одного из регионов нашей страны. Мы должны вместе сложить свои усилия — власть, бизнес, граждане. Вполне вероятно, что мы с политическими партиями проведем разговор на эту тему», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда в Петербурге увеличился до 19 190 рублей в месяц с 1 мая, а с 1 октября его поднимут до 19 650 рублей. Такое распоряжение подписали в Смольном.