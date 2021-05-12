Александр Галибин вспомнил матерные частушки на похоронах Владимира Качана

Москва, 12 мая. Актер Александр Галибин вспомнил о матерных частушках на церемонии прощания с народным артистом РФ, музыкантом и писателем Владимиром Качаном.

Качан был близким другом Галибина, с которым они много лет делили гримерную. Актер пришел проститься с покойным в театр «Школа современной прессы». По словам артиста, они с музыкантом знали все друг про друга.

«Пару недель назад мы перед спектаклем сидели в гримерной и вспоминали частушки, которые я тут не могу процитировать — это сплошь матерное народное творчество», — сказал Галибин у гроба друга.

Как отметил актер, Качан рассказывал про Леонида Филатова и Михаила Задорнова, которые присылали ему матерные частушки со всех концов страны. Галибин посетовал, что теперь никого из них нет в живых. Цитировать нецензурные частушки на похоронах друга актер не стал.

Владимир Качан скончался 7 мая от последствий коронавируса, ему было 73 года. Последние два дня жизни артист провел в коме, пишут «Дни.ру».

От осложнений, вызванных коронавирусом, ранее скончался дрессировщик Михаил Багдасаров. Ему было 75 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Росгосцирка 4 мая.