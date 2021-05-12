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Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити

Весь мир
Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити
politeka.net  / 

Химани, 12 мая. Доминиканская Республика построила уже 23 километра стены на границе с Гаити, которая должна помочь в борьбе с незаконной миграцией, а также предотвратить кражу транспортных средств и домашнего скота. Ограждение оснащают инфракрасными датчиками и камерами распознавания лиц, сообщает телеканал TeleSUR.

Доминиканские военные уже возвели участки стены на пограничных переходах в районе города Химани и провинции Элиас-Пинья. Заграждение представляет собой кирпичное основание с металлической сеткой, увенчанной колючей проволокой. По всему периметру забора также устанавливают инфракрасные датчики и камеры распознавания лиц. Планируется, что заграждение построят не по всей границе, а только в необходимых местах — к примеру, его не будет в горных районах. Стену должны завершить в 2023 году.

Как сообщает La Prensa Latina, строительство стартовало без официального объявления властями и ведется достаточно «скрытно», без сообщений в правительственной прессе.

 

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер только однажды анонсировал строительство. 28 февраля он заявил, что намерен возвести ограждение протяженностью 376 километров.

«С забором мы будем контролировать все угрозы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в виде незаконной миграции и других. Строительство должно быть завершено в 2023 году», — сказал тогда он.

Доминиканская Республика и Гаити располагаются на острове Эспаньола и государства имеют общую границу протяженностью 276 км. Их суммарное население насчитывает более 20 млн жителей. При этом Гаити имеет самый низкий доход на душу населения в Латинской Америке, что делает ее одной из самых бедных стран. Гаитяне вынуждены отправляться на заработки в Доминиканскую Республику. По данным на 2021 год, в Доминикане проживает около 800 тыс. беженцев из соседней страны, при этом больше половины из них нелегально.

мигранты гаити стена доминиканская республика
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