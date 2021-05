Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити

Химани, 12 мая. Доминиканская Республика построила уже 23 километра стены на границе с Гаити, которая должна помочь в борьбе с незаконной миграцией, а также предотвратить кражу транспортных средств и домашнего скота. Ограждение оснащают инфракрасными датчиками и камерами распознавания лиц, сообщает телеканал TeleSUR.

