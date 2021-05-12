Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити

Химани, 12 мая. Доминиканская Республика построила уже 23 километра стены на границе с Гаити, которая должна помочь в борьбе с незаконной миграцией, а также предотвратить кражу транспортных средств и домашнего скота. Ограждение оснащают инфракрасными датчиками и камерами распознавания лиц, сообщает телеканал TeleSUR.

The Dominican Republic has built 23 kilometers of the border fence with Haiti to curb immigration, smuggling, arms and drug trafficking, and the theft of vehicles and livestock.https://t.co/Nq5Fdb7Onx — teleSUR English (@telesurenglish) May 11, 2021

Доминиканские военные уже возвели участки стены на пограничных переходах в районе города Химани и провинции Элиас-Пинья. Заграждение представляет собой кирпичное основание с металлической сеткой, увенчанной колючей проволокой. По всему периметру забора также устанавливают инфракрасные датчики и камеры распознавания лиц. Планируется, что заграждение построят не по всей границе, а только в необходимых местах — к примеру, его не будет в горных районах. Стену должны завершить в 2023 году.

Как сообщает La Prensa Latina, строительство стартовало без официального объявления властями и ведется достаточно «скрытно», без сообщений в правительственной прессе.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер только однажды анонсировал строительство. 28 февраля он заявил, что намерен возвести ограждение протяженностью 376 километров.

«С забором мы будем контролировать все угрозы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в виде незаконной миграции и других. Строительство должно быть завершено в 2023 году», — сказал тогда он.

Доминиканская Республика и Гаити располагаются на острове Эспаньола и государства имеют общую границу протяженностью 276 км. Их суммарное население насчитывает более 20 млн жителей. При этом Гаити имеет самый низкий доход на душу населения в Латинской Америке, что делает ее одной из самых бедных стран. Гаитяне вынуждены отправляться на заработки в Доминиканскую Республику. По данным на 2021 год, в Доминикане проживает около 800 тыс. беженцев из соседней страны, при этом больше половины из них нелегально.