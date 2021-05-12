Мишустин рассказал о мерах борьбы с бедностью в России

Москва, 12 мая. Правительство России упорно занимается вопросами борьбы с бедностью и снижения показателя вдвое к 2030 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующей информацией премьер-министр поделился, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. По его словам, стратегия заключается в сокращении бедности вдвое, чем власти упорно занимаются, передает РИА Новости.

«Российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет», — отметил Мишустин.

Премьер-министр назвал социальное казначейство очень важным элементом в этом отношении. Российские власти разделяют обеспокоенность уровнем доходов граждан страны и совершают все возможное, чтобы удовлетворить потребности россиян, резюмировал Мишустин.

Рейтинговое агентство Moody's ранее сообщало, что демография и старение населения в развитых странах может негативно повлиять на мировую экономику.