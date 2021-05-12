Серуканов объяснил, почему ФБК ушел на дно после слухов о переезде в Грузию

Сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), предположительно, сбежавшие из России в Грузию, продолжают скрывать информацию о своем местоположении. Какие-либо комментарии со стороны официальных представителей фонда в связи с имеющимися подозрениями также отсутствуют. В беседе с ФАН бывший юрист фонда Виталий Серуканов объяснил поведение соратников Алексея Навального.

Ранее, 7 мая, Леонид Волков опроверг информацию сетевого издания Sota.Vision о том, что около 40 сотрудников ФБК покинули Россию, хотя прямые признаки «переезда» удалось отследить по социальным сетям оппозиционеров. СМИ предположили, что само бегство может быть мотивировано попыткой уйти от уголовной ответственности в том случае, если НКО Навального признают экстремистской.

Позже соответствующие сведения подтвердило РБК со ссылкой на свои источники в ФБК. Сообщалось, что члены НКО не только переезжают в Грузию, но и перевозят туда технику для вещания. До сих пор ни Леонид Волков, ни кто-либо другой из числа представителей команды Навального эту информацию не прокомментировали, что может свидетельствовать о намеренном уходе в информационное подполье.

Серуканов напомнил, что руководство ФБК действительно занято поиском удобной точки для размещения своих сотрудников. Однако следует понимать, что «красивая жизнь» в новых политических реалиях может быть гарантирована только ближайшим соратникам Навального.

«Весь этот беглый балаган, конечно, надо куда-то устраивать. Европа — слишком дорого. Вот, нашли Грузию. Более того, Грузия еще понятна тем, что через нее шли финансовые потоки на кампанию Любови Соболь. Возможно, это просто одно из звеньев отмыва финансовых средств, изначально идущих от Запада к Навальному», — считает экс-юрист ФБК.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Степан Яцко

Что касается отсутствия комментариев руководства фонда Навального о сложившейся ситуации, то это может быть связано с подготовкой крупной провокации в преддверии выборов в Госдуму.

«Мне кажется, они готовят новые провокации, и думаю, они о себе еще заявят в начале июня. Потому что понятно, что «шестерка» Волкова — Олег Степанов — заявил о своих планах баллотироваться. Это уже подготовка к какой-то глобальной провокации», — заключил Серуканов.

Ранее ФАН рассказывал, что предполагаемый переезд сотрудников ФБК в Грузию имеет для команды Навального определенные выгоды. В этой стране свободно действуют западные демократические фонды, финансируемые иностранным истеблишментом непрерывно.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.