Володин призвал разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития

Москва, 12 мая. Заработная плата в институтах развития должна объективно соответствовать оплате труда в Правительстве РФ. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что работа рядовых сотрудников министерств оплачивается не так высоко, хотя они решают не менее серьезные проблемы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ.

«Что касается институтов развития: там зачастую заработная плата больше, чем в любой бизнес-структуре», — подчеркнул спикер ГД.

Необходимо по совести оценить ситуацию с зарплатами в институтах развития, уверен Володин. По его словам, депутаты полностью поддерживают Правительство в решении этого вопроса.

Также Володин предложил Минфину обсудить тему о применении пальмового масла в пищевой промышленности. В своем Telegram-канале он напомнил, что сегодня этот продукт используется при производстве как кондитерских изделий, так и молочной продукции.