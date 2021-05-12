Новые правила получения пенсии на Украине разгневали Азарова

Киев, 12 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал нововведения, которые касаются выплат для пожилых граждан страны.

Политик отреагировал на инициативу Киева в ходе интервью на Youtube. Власти Украины, по мнению Азарова, не должны перечислять пенсии граждан исключительно по карточкам.

«Я бы на месте этих пенсионеров, наверное, вышел бы и начал бы эту чертову власть громить», — заявил экс-премьер.

Украинские пенсионеры должны получать свои выплаты на основе новых правил по желанию, при подаче соответствующего заявления, уверен он. Заставлять граждан правительство не имеет права, подытожил Азаров в эфире.

СМИ отметили резкий рост стоимости основных продуктов питания на Украине. Из-за повышенных цен гражданам страны приходится заменять привычную еду на более недорогую.