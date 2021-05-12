Полиция Краснодара задержала второго участника перестрелки около кафе

Краснодар, 12 мая. Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в городе Армавир. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Конфликт на бытовой почве произошел в начале марта рядом с одним из местных кафе. Во время потасовки трое мужчин начали стрелять, в результате 36-летний местный житель получил ранение. Он смог добраться до больницы, где ему оказали помощь.

Подозреваемых объявили в розыск. В начале мая двоих из них удалось задержать, сейчас они находятся под стражей. Розыск третьего фигуранта продолжается.

Ранее правоохранители задержали мужчину за нападение с ножом на прохожего в Петербурге. С ранением в больнице оказался 38-летний мужчина, сообщал ФАН.