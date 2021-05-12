Трагедия в школе Казани потрясла Ангелу Меркель

Берлин, 12 мая. Трагические события, произошедшие в казанской школе, потрясли канцлера Германии Ангелу Меркель. Она пожелала выздоровления пострадавшим и выразила соболезнования семьям погибших.

Как сообщили в немецком правительстве, власти ФРГ шокированы трагедией, случившейся в столице Татарстана.

Напомним, в казанской школе 11 мая произошла стрельба. В результате погибли девять человек, включая семерых детей, еще 23 человека пострадали. Как сообщало Федеральное агентство новостей, стрелку предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве.