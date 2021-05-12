В России впервые построят довузовское учреждение Минобороны менее чем за год

Омск, 12 мая. Новый учебный год воспитанники кадетского училища города Омска начнут в корпусах, которые начали строиться всего несколько месяцев назад.

Информацию об этом озвучил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе инспекционной поездки по Центральному военному округу (ЦВО).

«Темпы строительства очень высокие, работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика…. При возведении кадетского корпуса в Омске наши специалисты впервые выполнят весь комплекс работ в один этап, благодаря чему все 560 кадетов начнут обучение в текущем году», — отметил Иванов.

Строительство нового здания кадетского училища началось в декабре 2020 года и ведется на площади почти в 15 гектар. К концу лета должны быть полностью готовы и оборудованы главное здание с библиотекой, музеем и тиром, классы дополнительного образования, мастерские, два спальных корпуса, медпункт и большой спортивный комплекс.

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