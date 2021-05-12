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Полковник ПВО объяснил, почему палестинские ракеты не пробивают «Железный купол» Израиля

Армия
Полковник ПВО объяснил, почему палестинские ракеты не пробивают «Железный купол» Израиля
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Москва, 12 мая. Израильская система ПРО «Железный купол» продемонстрировала высокую эффективность в ходе ракетных атак из сектора Газа. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. Большая часть ракет была уничтожена израильской системой ПРО «Железный купол», передает MK.Ru.

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев отметил, что «Железному куполу» удалось перехватить более 90% ракет, что свидетельствует о высокой эффективности израильской ПРО.

«С дальности примерно 70 километров «Купол» может захватывать цели, брать на сопровождение и уничтожать с вероятностью 100%. Время с момента обнаружения пуска до уничтожения цели – две секунды. Причем замысел у израильтян такой, чтобы подрыв ракеты осуществлялся не на малой высоте. Они пытаются перехватить ее в самой высокой точке траектории. Это делается, чтобы осколки не упали на свои позиции», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что одна пусковая установка способна вести огонь одновременно по 12 целям. Скорость противоракеты достигает 300 метров в секунду. При этом израильский «Железный купол» является всепогодным комплексом. Одна установка способна обеспечить площадь прикрытия в 150 квадратных километров.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении армии добиться полного прекращения каких-либо действий со стороны сектора Газа. Он также добавил, что 11 мая израильская армия нанесла серию серьезных ударов по объектам в секторе Газа, передает RT.

израиль железный купол хатылев
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