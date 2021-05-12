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Стрелку из Казани предъявлено обвинение по делу о нападении на гимназию

  /   Обновлено: 12 мая 2021 15:43
Происшествия
Стрелку из Казани предъявлено обвинение по делу о нападении на гимназию
Global Look Press  /  vk.com/region_kazan116

Казань, 12 мая. Следственный комитет РФ предъявил Ильназу Галявиеву обвинение по делу о массовом убийстве после стрельбы в казанской гимназии.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, следствие направит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу

Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по факту стрельбы, в результате которой погибли девять человек — семь детей и две учительницы.

Ранее ФАН рассказывал подробности трагедии в гимназии №175 в Казани: как разворачивались события и как действовал Галявиев внутри школы.

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