Стрелку из Казани предъявлено обвинение по делу о нападении на гимназию

Казань, 12 мая. Следственный комитет РФ предъявил Ильназу Галявиеву обвинение по делу о массовом убийстве после стрельбы в казанской гимназии.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, следствие направит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу

Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по факту стрельбы, в результате которой погибли девять человек — семь детей и две учительницы.

Ранее ФАН рассказывал подробности трагедии в гимназии №175 в Казани: как разворачивались события и как действовал Галявиев внутри школы.