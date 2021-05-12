Песков развеял противоречия по числу вакцинированных россиян

Москва, 12 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял противоречия по числу вакцинированных от коронавируса граждан. Представитель Кремля уточнил, что все данные получены из штаба.

По словам Пескова, противоречий по количеству вакцинированных россиян нет. Все данные предоставлены правительственным штабом, объяснил пресс-секретарь главы государства. Динамика увеличивается, как и количество вакцинированных.

«Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее сознательность наших граждан растет», — добавил Песков на брифинге в среду.

Приведенные президентом России Владимиром Путиным цифры верны, и данные премьер-министра РФ Михаила Мишустина, подчеркнул пресс-секретарь. Расхождения объясняются растущим числом вакцинированных.

Российская вакцина «Спутник Лайт» получила одобрение на экстренное использование препарата в Бахрейне. Разработка является первым компонентом лекарства «Спутник V».