Украинские шахтеры требуют погасить задолженность по зарплатам у офиса Зеленского

Киев, 12 мая. Шахтеры Украины вышли на митинг с требованием погасить задолженность по заработным платам и улучшить условия труда. Работники собрались у офиса главы страны Владимира Зеленского.

Горняки шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей держат в руках плакаты с надписями «Нет нарушениям трудовых прав» и «Отдайте заработанные деньги шахтерам», сообщают российские СМИ.

Кроме того, протестующие требуют отозвать законопроекты, которые устанавливают диктатуру работодателя и уничтожают социальный диалог. Шахтеры также выступают за улучшение условий труда и прекращение процессов, которые разрушают эту отрасль.

Работники шахт не уйдут, пока все требования не будут выполнены, уточнили в материале.

Ранее стало известно, что Украина может потерять один из главных портов в стране, который находится в Мариуполе.