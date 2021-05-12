Володин призвал россиян не рисковать, выводя капитал за рубеж

Москва, 12 мая. Перевод денежных средств на зарубежные счета влечет за собой риски, уверен спикер Государственной думы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что тенденция к хранению денег за рубежом имеет опасные последствия, отрицательно воздействует на отечественную экономику и создает риски для владельцев этих средств. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«С одной стороны, наносится ущерб экономике. Выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса. С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы», — указал Володин.

Член Госсовета РФ отметил, что западные страны постоянно предпринимают недружественные шаги в отношении Российской Федерации, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем начинать хранить деньги на иностранных счетах.

Ранее Вячеслав Володин затронул тему анонимности в интернете. Он предположил, что уход от анонимности в Сети позволил бы минимизировать количество неподобающего контента, который пропагандирует насилие.