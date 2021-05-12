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Весь мир
Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии
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Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии

Весь мир
Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии
 /  Ministerio de gobierno Bolivia

 

Ла-Пас, 11 мая. Отряд по борьбе с наркотиками Боливии обнаружил и уничтожил две мегалаборатории по изготовлению кокаина в национальном парке Ноэль-Кемпфф-Меркадо, который является одним из главных заповедников страны и признан объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры департамента Санта-Крус.

По заявлению прокурора департамента Рохера Мариаки, в ходе расследования было обнаружено, что в одной из них производилось примерно 500 кг. чистого кокаина в день благодаря оборудованию для его кристаллизации. Предполагается, что там работали граждане Колумбии.

Вторая лаборатория находилась в процессе строительства, так как, несмотря на наличие оборудования, она еще не функционировала из-за отсутствия света и воды.

«Ни в одной из нарколабораторий не был обнаружен кокаин. Обе находились в двух километрах друг от друга, примерно в 50 км от Сан-Игнасио-де-Веласко», — отметил Мариака.

В операции участвовали сотрудники полиции и разведки, а также представители Прокуратуры.

Заповедник расположен в провинции Сан-Игнасио-де-Веласко региона Санта-Крус, недалеко от границы с Бразилией. Парк был признан объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Он назван в честь боливийского биолога Ноэль Кемпффа Меркадо, который был убит в 1986 г. членами наркокартеля во время научной экспедиции.

наркотики боливия нарколаборатория
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