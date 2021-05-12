Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии

Ла-Пас, 11 мая. Отряд по борьбе с наркотиками Боливии обнаружил и уничтожил две мегалаборатории по изготовлению кокаина в национальном парке Ноэль-Кемпфф-Меркадо, который является одним из главных заповедников страны и признан объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры департамента Санта-Крус.

Santa Cruz| Felcn halla dos mega laboratorios de drogas en el parque Noel Kempff Mercado#RedUnoDigital pic.twitter.com/x0EnVVSb8j — Red Uno De Bolivia HD (@RedUnoTv) May 10, 2021

По заявлению прокурора департамента Рохера Мариаки, в ходе расследования было обнаружено, что в одной из них производилось примерно 500 кг. чистого кокаина в день благодаря оборудованию для его кристаллизации. Предполагается, что там работали граждане Колумбии.

#Nacional

Los laboratorios de fabricación de droga estaban en el área protegida Parque Noel Kempff Mercado. También se incineró espacios de cristalización de cocaína y 600 litros de ácido sulfúrico https://t.co/tY4qh9sdnr — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) May 10, 2021

Вторая лаборатория находилась в процессе строительства, так как, несмотря на наличие оборудования, она еще не функционировала из-за отсутствия света и воды.

«Ни в одной из нарколабораторий не был обнаружен кокаин. Обе находились в двух километрах друг от друга, примерно в 50 км от Сан-Игнасио-де-Веласко», — отметил Мариака.

В операции участвовали сотрудники полиции и разведки, а также представители Прокуратуры.

Заповедник расположен в провинции Сан-Игнасио-де-Веласко региона Санта-Крус, недалеко от границы с Бразилией. Парк был признан объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Он назван в честь боливийского биолога Ноэль Кемпффа Меркадо, который был убит в 1986 г. членами наркокартеля во время научной экспедиции.