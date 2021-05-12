Британская группа Hurts отменила гастроли в России в поддержку альбома Faith

Москва, 12 мая. Участники британской инди-рок-группы Hurts сообщили об отмене российского гастрольного тура, который был приурочен к выходу нового альбома Faith.

Группа Hurts планировала отправиться в большой тур по России и СНГ еще прошлой зимой, однако тогда из-за пандемии гастроли были перенесены на следующую осень. Российское турне должно было стартовать 19 октября этого года во Владивостоке.

Выступить музыканты хотели в Сибири, центральной России, а завершить тур выступлениями в Москве и Петербурге. Организатор концертов, агентство Pop Farm сообщило, что группа Hurts приняла трудное решение об отмене тура в силу личных причин и из-за текущей ситуации. Возврат билетов, по словам представителя агентства, будет осуществляться по месту приобретения.

«В связи с личными обстоятельствами и текущей ситуацией тур Faith отменен. Это решение далось нам очень непросто. Альбом Faith очень многое значит для нас, а ваши поддержка и любовь за последний год были просто потрясающими. Мы приносим глубочайшие извинения всем вам», — передали организаторы слова участников дуэта Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона.

Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Первые же пластинки – Happiness и Exile – принесли группе успех и попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Швейцарии, Польше и Финляндии.

Недавно рэпер Моргенштерн сообщил об отмене трех концертов на Украине. Музыкант попал в список лиц, якобы представляющих «угрозу нацбезопасности» страны. Звезда заранее предполагал, что выступления отменятся, а также говорил о страхе перед этой поездкой.