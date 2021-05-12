Казанский стрелок не смог назвать точное число жертв нападения на школу

Казань, 12 мая. Фигурант уголовного дела о массовом убийстве в гимназии считает, что убил около семи человек. Они признал свою вину в случившемся.

Подросток, который устроил стрельбу в 175-й гимназии, сознался в содеянном во время допроса. Он не смог назвать точное число жертв, но при этом считает, что убил не менее семи человек, четверо из которых были взрослыми.

При обыске квартиры подозреваемого полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки. Оперативники изъяли селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее, перекись водорода, воронку и весы.

В результате атаки на школу погибли девять человек. Сегодня суд изберет подозреваемому меру пресечения, писал ФАН.