Законопроект о приоритетных местах в детсадах для детей педагогов внесен в ГД

Москва, 12 мая. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, дающий приоритет педагогическим работникам на зачисление их детей в детские сады.

Такое нововведение будет стимулировать российских педагогов трепетнее относиться к своей работе, полагают авторы инициативы. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил такую инициативу еще в декабре 2020 года.

Сейчас распределение малышей в детсады проходит в автоматическом порядке. Нередко дети воспитателей попадают не в те учреждения, где работают их мамы. Нововведение будет распространяться только на уже трудоустроенных педагогов.