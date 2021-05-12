Песков заявил, что слова Кадырова про Израиль не могут отражать позицию России

Москва, 12 мая. Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про ситуацию в Израиле не могут отражать позицию России, ее определяет президент страны Владимир Путин. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что слова Кадырова про Израиль не могут определять позицию Москвы. Она формулируется главой государства и реализуется МИД, подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами. По словам Пескова, внешнеполитическое ведомство России ранее изложило эту позицию.

Рамзан Кадыров ранее призвал израильские власти извиниться за столкновения между палестинцами и своими войсками в Восточном Иерусалиме. Песков добавил, что в России обе стороны призывают к сдержанности, и выразил беспокойство в связи с количеством жертв.

Минздрав Палестины ранее сообщил о 30 жертвах ракетных атак в секторе Газа. Израильская армия проводила обстрелы.