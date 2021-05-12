Кемеровские кардиологи провели уникальную операцию на сердце беременной женщины

Кемерово, 12 мая. Хирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний прооперировали беременную кемеровчанку.

Женщина обратилась к медикам, пожаловавшись на сильное сердцебиение, тошноту и рвоту. С каждым новым таким приступом артериальное давление падало. В связи с этим существовал риск угрозы жизни для малыша. Медики приняли решение прооперировать женщину без рентгенконтроля.

Всего в России работают три центра, где выполняют подобные хирургические вмешательства. Операция позволяет избавиться от головных болей и повышенного артериального давления раз и навсегда. Будущая мама призналась, что до сих пор не верит, что мучившие ее приступы больше не повторятся.

Тюменские медики ранее прооперировали 13-летнюю девочку с образованиями в области малого таза. Подросток пожаловался на боли в животе, тошноту и набор веса. Родители списали полноту на хорошее питание на отдыхе. Однако позже все-таки отвезли девочку к врачу.