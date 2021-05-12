Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 16:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Политика
Ищенко ответил на вопрос о вхождении Харькова в состав России
16:01
Происшествия
Казанского стрелка привезли в суд для избрания меры пресечения
16:00
Весь мир
Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на пост президента Ирана
15:59
Происшествия
Спецборт МЧС с девятью пострадавшими при стрельбе в школе приземлился в Подмосковье
15:58
Политика
Суд оставил в силе победу Пригожина над Соболь
15:57
Политика
Александр Баунов объяснил, почему Навальный не завоевал доверие россиян
15:52
Общество
Лиса из Приморска вывела детенышей погреться на весеннем солнце и попала на видео
15:52
Общество
Беглов считает правильным, что метро в Петербурге должна строить одна компания
15:52
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» призвал женщин брать пример с Ляйсан Утяшевой
15:52
Общество
Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок
15:51
Общество
Жителей Словакии начнут прививать "Спутником V" в июне
15:47
Армия
Скандал с модернизацией германских танков подорвал репутацию Польши в ФРГ
15:45
Общество
Социальные баллы для подростков: утопия или спасение от повторения трагедии в Казани?
15:45
Происшествия
Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга задолго до нападения на школу
15:45
Весь мир
Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити
15:44
Общество
Ливни ожидаются в Москве и области в ближайшие пять дней
15:43
Общество
Серуканов объяснил, почему ФБК ушел на дно после слухов о переезде в Грузию
15:42
Политика
НАТО подтвердила дату и формат проведения саммита Альянса
15:39
Общество
Александр Галибин вспомнил матерные частушки на похоронах Владимира Качана
15:34
Весь мир
Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии
Все новости

Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок

Общество
Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

ФАН связался с родственниками одного из погибших во время стрельбы учеников казанской школы, Амира Ш., и выразил соболезнования по поводу трагедии. 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев хладнокровно расстрелял детей в гимназии №175. В результате погибло девять человек, 21 получил ранения. Сам преступник после этого вышел к силовикам, подняв руки.

Отец погибшего 14-летнего мальчика, Фаниль Ш., поделился с корреспондентом издания воспоминаниями о сыне.

«Какие могут быть мысли… Нет человека, не стало… Он (сын. — прим. ФАН) любил спорт, был довольно-таки скромным, но в то же время старался участвовать во всех мероприятиях. По дому всегда помогал, особенно в последнее время, мы живем в частном доме. Родителям никогда не перечил, все делал, что мы ему говорили, был исполнительным», — рассказал отец погибшего.

По поводу наказания, которого заслуживает убийца, устроивший стрельбу в казанской школе, Фаниль Ш. сказал, что смертная казнь в этом случае — слишком простая кара для такого преступника.

Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок
nac.gov.ru  / Национальный антитеррористический комитет

«Смертная казнь, мне кажется, это слишком шикарно будет для него. Мучительнее бы что-то придумать», — поделился мнением собеседник ФАН.

Несколько убитых при нападении на школу будут похоронены 12 мая, среди них двое учеников и учительница Венера А. Педагог Эльвира И. будет похоронена на кладбище в деревне Самосырове. На 14 мая назначены похороны Амира В.

Все они погибли во время нападения на гимназию в Казани 11 мая. Следствие считает, что бойню устроил 19-летний юноша. От его рук погибли семеро школьников и двое взрослых.

казань казань стрельба казанская школа
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 246927 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 245888 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 167995 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 132753 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 121305 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Общество / Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок
Рейтинг@Mail.ru