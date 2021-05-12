Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок

ФАН связался с родственниками одного из погибших во время стрельбы учеников казанской школы, Амира Ш., и выразил соболезнования по поводу трагедии. 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев хладнокровно расстрелял детей в гимназии №175. В результате погибло девять человек, 21 получил ранения. Сам преступник после этого вышел к силовикам, подняв руки.

Отец погибшего 14-летнего мальчика, Фаниль Ш., поделился с корреспондентом издания воспоминаниями о сыне.

«Какие могут быть мысли… Нет человека, не стало… Он (сын. — прим. ФАН) любил спорт, был довольно-таки скромным, но в то же время старался участвовать во всех мероприятиях. По дому всегда помогал, особенно в последнее время, мы живем в частном доме. Родителям никогда не перечил, все делал, что мы ему говорили, был исполнительным», — рассказал отец погибшего.

По поводу наказания, которого заслуживает убийца, устроивший стрельбу в казанской школе, Фаниль Ш. сказал, что смертная казнь в этом случае — слишком простая кара для такого преступника.

nac.gov.ru / Национальный антитеррористический комитет

«Смертная казнь, мне кажется, это слишком шикарно будет для него. Мучительнее бы что-то придумать», — поделился мнением собеседник ФАН.

Несколько убитых при нападении на школу будут похоронены 12 мая, среди них двое учеников и учительница Венера А. Педагог Эльвира И. будет похоронена на кладбище в деревне Самосырове. На 14 мая назначены похороны Амира В.

Все они погибли во время нападения на гимназию в Казани 11 мая. Следствие считает, что бойню устроил 19-летний юноша. От его рук погибли семеро школьников и двое взрослых.