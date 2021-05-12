Астролог Василиса Володина опубликовала пугающий прогноз на май

Москва, 12 мая. Астролог Василиса Володина, принимавшая участие в шоу «Давай поженимся!», опубликовала прогноз на май для россиян. Эксперт поделилась пугающим предсказанием.

Володина представила майский прогноз на своей странице в Instagram. Она отметила, что этот текст писался до трагедии в Казани, но все равно не получился веселым. По словам астролога, жителей РФ ждет «так себе» месяц.

«Обстоятельства грозят щелкнуть по нашим стабильности и безопасности. Не настолько критично, чтобы кричать «Караул!» каждому лично, но чувствительно», — написала Володина.

Как отметила Володина, россиян ждут новости о миграции, трудовом законодательстве, обязательствах населения и долгах. Кроме того, в мае по-прежнему будет звучать тема медицины и пандемии, добавила эксперт. Главные изменения коснутся работающей части граждан, написала астролог.

«Основные события <...> будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры», — заключила Володина.

Астролог Яна Ваганова ранее назвала сроки окончания пандемии коронавируса. По ее словам, послабления нужно ждать в конце года.