Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 16:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Политика
Ищенко ответил на вопрос о вхождении Харькова в состав России
16:01
Происшествия
Казанского стрелка привезли в суд для избрания меры пресечения
16:00
Весь мир
Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на пост президента Ирана
15:59
Происшествия
Спецборт МЧС с девятью пострадавшими при стрельбе в школе приземлился в Подмосковье
15:58
Политика
Суд оставил в силе победу Пригожина над Соболь
15:57
Политика
Александр Баунов объяснил, почему Навальный не завоевал доверие россиян
15:52
Общество
Лиса из Приморска вывела детенышей погреться на весеннем солнце и попала на видео
15:52
Общество
Беглов считает правильным, что метро в Петербурге должна строить одна компания
15:52
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» призвал женщин брать пример с Ляйсан Утяшевой
15:52
Общество
Отец погибшего в Казани школьника рассказал, какого наказания заслуживает стрелок
15:51
Общество
Жителей Словакии начнут прививать "Спутником V" в июне
15:47
Армия
Скандал с модернизацией германских танков подорвал репутацию Польши в ФРГ
15:45
Общество
Социальные баллы для подростков: утопия или спасение от повторения трагедии в Казани?
15:45
Происшествия
Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга задолго до нападения на школу
15:45
Весь мир
Власти Доминиканы «скрытно» возводят стену против мигрантов на границе с Гаити
15:44
Общество
Ливни ожидаются в Москве и области в ближайшие пять дней
15:43
Общество
Серуканов объяснил, почему ФБК ушел на дно после слухов о переезде в Грузию
15:42
Политика
НАТО подтвердила дату и формат проведения саммита Альянса
15:39
Общество
Александр Галибин вспомнил матерные частушки на похоронах Владимира Качана
15:34
Весь мир
Две нарколаборатории были обнаружены в заповеднике в Боливии
Все новости

Астролог Василиса Володина опубликовала пугающий прогноз на май

Общество
Астролог Василиса Володина опубликовала пугающий прогноз на май
Prt Scr instagram.com  /  @vasilisa.volodina

Москва, 12 мая. Астролог Василиса Володина, принимавшая участие в шоу «Давай поженимся!», опубликовала прогноз на май для россиян. Эксперт поделилась пугающим предсказанием.

Володина представила майский прогноз на своей странице в Instagram. Она отметила, что этот текст писался до трагедии в Казани, но все равно не получился веселым. По словам астролога, жителей РФ ждет «так себе» месяц.

«Обстоятельства грозят щелкнуть по нашим стабильности и безопасности. Не настолько критично, чтобы кричать «Караул!» каждому лично, но чувствительно», — написала Володина.

Как отметила Володина, россиян ждут новости о миграции, трудовом законодательстве, обязательствах населения и долгах. Кроме того, в мае по-прежнему будет звучать тема медицины и пандемии, добавила эксперт. Главные изменения коснутся работающей части граждан, написала астролог.

«Основные события <...> будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры», — заключила Володина.

Астролог Яна Ваганова ранее назвала сроки окончания пандемии коронавируса. По ее словам, послабления нужно ждать в конце года.

володина астролог гороскоп
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 246927 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 245888 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 167995 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 132753 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 121305 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Общество / Астролог Василиса Володина опубликовала пугающий прогноз на май
Рейтинг@Mail.ru